Heather Parisi, la frase fuori onda su Lorella Cuccarini: “La mangio viva”

Heather Parisi è stata ospite da Francesca Fagnani a Belve. Nel programma gli ospiti si mettono completamente a nudo dinnanzi alle domande spesso anche scottanti fatte dalla giornalista e presentatrice.

La ballerina è da anni in lotta con una sua collega storica, Lorella Cuccarini. Ci sono stati vari battibecchi social e le voci di una rivalità tra le due sono state sempre insistenti. Ovviamente la domanda era troppo ghiotta per non essere fatta da parte della Fagnani.

Fonte: Rai

Heather dapprima ha smentito ogni rivalità con Lorella anche perché non avrebbero nulla in comune. Poi però durante un fuori onda ci è andata giù pesante. Il video sta facendo il giro della rete. Ecco cosa ha detto Heather a riguardo la Cuccarini.

“Non siamo più in onda no? Ci sono i soliti che vogliono mettere zizzania anche sulla presunta rivalità, non c’è. No perché la mangio viva, la mangio viva io, le mie gambe ancora vanno su. Ah oddio mi sono dimenticata di dire la cosa più importante: shes’s a tall glass of water ,mi sono dimenticata. No perché mi chiedevi di lei e per me è una tall glass of water. Cosa vuol dire? è un bicchiere di acqua, liscia e alta” – ha detto. Chissà come la prenderà Lorella.

L’intervista ha scatenato anche l’ira dei fan di Ultimo visto che alla domanda cosa ne pensasse del fatto che il cantautore frequenta la figlia Jacqueline, la ballerina ha risposto di non conoscere Ultimo.

Dopo però le accuse dei fan del cantante, ecco che Heather ha chiarito la faccenda sui social.

“Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo. Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo” – il suo chiarimento quasi a voler difendere la privacy della figlia.