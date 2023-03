Ultimo, è finita la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo? Ecco i dettagli

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo avrebbero deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Per il cantautore romano, questa sarebbe la rottura della sua seconda storia più importante. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno rappresentato una delle coppie più amate popolari nel mondo dello spettacolo. Nonostante la coppia sembrava essere più uniti e innamorata che mai, adesso si parlerebbe di una presunta separazione. Gia nel corso delle scorse settimane, sul web si vocifera di una crisi sentimentale in quanto i due non si mostravano più insieme sui social.

In ogni modo, nel corso delle ultime è giunta la smentita della notizia dallo stesso cantante romano. Infatti, Ultimo ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram per augurare buon compleanno alla sua attuale fidanzata. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda.

video

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Nonostante Ultimo sia un una persona molto riservata e cerca sempre di proteggere la sua privacy, non è stato facile nascondere la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo. Infatti, sin da subito la loro storia d’amore ha catturato l’attenzione dei media in quanto la diretta interessa è la figli della famosa showgirl Heather Parisi.

In ogni modo, la coppia si mostra sempre insieme sui loro rispettivi profili Instagram. Infatti, spesso pubblicano foto che li ritraggono insieme, come per esempio il romantico video in cui si baciano a Parigi con alle spalle la Tour Effeil.