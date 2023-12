Heather Parisi, le scuse a Maria De Filippi: “Ho sbagliato”

A distanza delle dichiarazioni rilasciate il 5 novembre 2023 al “Fatto Quotidiano”, Heather Parisi ha chiesto scusa a Maria De Filippi. La donna ha ammesso di aver sbagliato e si è detta pentita. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il 5 dicembre 2023, in occasione di un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano”, Heather Parisi si era resa protagonista di dichiarazioni choc sulla sua esperienza in qualità di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Nel dettaglio, la cantante aveva messo in dubbio l’autenticità del programma di Amici dichiarando di essere costretta a “recitare“:

Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce.

A distanza di un mese dall’accaduto, la donna ha posto le proprie scuse a Maria De Filippi attraverso un comunicato ufficiale:

Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: “Ho sbagliato con Amici”‘. La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non sono mai state da me messe in dubbio. Nel corso dell’intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado capirne il linguaggio né di seguirne le istanze, e ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua.