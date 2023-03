Heather Parisi pignorata nello studio di Belve: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore una clamorosa notizia sta circolando sul web, sorprendendo tutti. Stando alle indiscrezioni, pare che Heather Parisi sia stata raggiunta dai carabinieri nello studio di Belve dopo aver rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani. Il motivo? Sembra che la ballerina sia stata costretta a pagare un’ingente somma come risarcimento di una condanna per diffamazione. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Heather Parisi raggiunta dai carabinieri dopo un’intervista rilasciata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. A rendere pubblica la notizia è stato Lucio Presta il quale ha rivelato che la showgirl è costretta ad un risarcimento per diffamazione.

Queste sono state le parole con cui l'agente dei Vip ha annunciato la notizia sulla sua pagina Twitter:

E, continuando, il marito di Paola Perego ha aggiunto:

Infine, Lucio Presta ha concluso il suo discorso con queste parole:

Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara Heather Parisi anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai…vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!