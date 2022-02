Paola Perego prima e dopo: la trasformazione negli anni è stata incredibile

Paola Perego vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato come modella prima di esordire negli anni 80 in televisione grazie al duo comico Ric e Gian e con Teo Teocoli nel programma Ric e Gian Graffiti. Grazie alla sua bravura è riuscita a farsi strada man mano ed oggi è uno dei volti di punta sia della televisione che della radio.

Fonte: web

Nel corso degli anni ha lavorato sia in Rai che in Mediaset collezionando diverse conduzioni. Da Mezzogiorno in Famiglia a Forum e poi il reality La talpa. Oggi lavora in Rai dove conduce insieme a Simona Ventura il programma Citofonare Rai Due. L’anno scorso è stata impegnata con il programma radiofonico Il momento migliore su Rai Radio 2.

Da quando debuttò giovanissima a 16 anni sino ad oggi Paola è sempre stata una delle conduttrici più belle della televisione italiana.

Fonte: web

Per la Perego il tempo sembra non passare mai e negli anni ha mantenuto la sua eleganza e la sua semplicità, unite alla sua femminilità indiscussa. Stesso sorriso, stessa voce calda e rassicurante, gli occhi chiari.

Paola Perego: vita privata

È stata sposata con Andrea Carnevale, un matrimonio durato 7 anni in cui sono nati due splendidi figli: Giulia e Riccardo.

In una recente intervista la Perego ha definito il divorzio come la sua più grande sconfitta.

“Il divorzio l’ho vissuto come una sconfitta perché ero molto giovane, credevo nel matrimonio per tutta la vita e poi ho scoperto che non è così” – disse.

Oggi è impegnata con il famoso manager televisivo Lucio Presta. Tanto basta per additarla spesso come avvantaggiata rispetto alle altre.

“Mi ha svantaggiato perché mio marito che è una persona moralmente onesta, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie. Mi ha avvantaggiata perché ho il numero uno a casa a cui posso chiedere sempre consigli” – disse Paola.