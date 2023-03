Heather Parisi rompe il silenzio sul pignoramento a Belve: le sue parole

Nel corso dell’intervista a Belve di Francesca Fagnani, Heather Parisi sarebbe stata pignorata. A rendere pubblica la notizia è stato Lucio Presta tramite alcune dichiarazioni rilasciate sui social. A distanza di qualche giorno dall’episodio, scopriamo la prima reazione della nota showgirl.

Mentre era impegnata in un’intervista a Belve nella puntata registrata il 9 marzo 2023, un intervento dell’ufficiale giudiziario per eseguire il pignoramento ai danni di Heather Parisi ha seminato il panico nello studio. Dopo alcuni giorni di silenzio, la diretta interessata ha deciso di replicare in merito a quanto accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)

Nel dettaglio, la nota showgirl ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Nell’immagine in questione appare lei stessa di spalle mentre sorride come segno di vittoria. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza. E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare. Spesso i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza.

Lucio Presta sul pignoramento di Heather Parisi

A rendere pubblica la notizia del pignoramento era stato Lucio Presta. Quest’ultimo aveva affidato le sue parole ai social media per spiegare che non si sarebbe voluto rendere protagonista un gesto simile:

Finale mesto, cara Heather Parisi. Mi è toccato fare quello che mai avrei voluto.

La puntata del programma condotto da Francesca Fagnani in cui la Parisi riceve la brutta sorpresa andrà in onda stasera, martedì 14 marzo 2023.