Heather Parisi tuona contro la figlia Jacqueline: “Usa i social per qualche like”

Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata da Heather Parisi a Belve. La ballerina scoperta da Pippo Baudo ha parlato a tutto tondo dei suoi esordi, della presunta rivalit√† con Lorella Cuccarini e della figlia Jacqueline che a quanto pare si sta frequentando con il cantante Ultimo.

Proprio parlando di Ultimo, sui social si sono scatenate le polemiche. Heather alla domanda della Fagnani su cosa ne pensasse del presunto fidanzato della figlia, ha risposto di non conoscere Ultimo e di non sapere di chi si stava parlando.

Fonte: web

Frasi ovviamente mal viste dai fan del cantautore che si sono scagliate contro di lei attaccandola. Polemiche che ha voluto spegnere la stessa ballerina pubblicando un lungo post su Instagram dove ha chiarito la faccenda.

“Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi √® stato chiesto: ‚Äú√® contenta di essere la suocera di Ultimo‚ÄĚ ho risposto: ‚ÄúDi chi? Non so di cosa parli‚ÄĚ. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo. Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia. So benissimo chi √® Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto √® un altro” – ha esordito Heather.

E ancora: “Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perch√© dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo”.

Non √® mancata poi una frecciatina alla figlia Jacqueline che stando a quanto detto dalla ragazza non vede da 10 anni e “non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.

“Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in pi√Ļ. Lo fa ben sapendo che incasser√≤ ogni suo colpo senza mai reagire, e non gi√† perch√© non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perch√© questo √® quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente […] Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di s√©” – ha scritto Heather.