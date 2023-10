Heidi Baci, il padre rifiuta il confronto con Massimiliano Varrese: “Non ho niente da chiarire”

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 16 ottobre 2023, il padre di Heidi Baci è entrato all’interno della casa più spiata d’Italia per parlare con sua figlia. Tuttavia, dopo aver lanciato dure accuse a Massimiliano Varrese, l’uomo ha rifiutato un confronto con il concorrente.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 16 ottobre 2023, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio alle dinamiche che si sono create tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. La concorrente ha ricevuto una sorpresa inaspettata da suo padre il quale ha ripreso in diretta sua figlia.

Nel dettaglio, l’uomo ha commentato in modo negativo la frequentazione tra la gieffina e Massimiliano Varrese. Queste sono state le sue parole:

Una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi, una pugnalata nel cuore. Con un uomo più vecchio di noi, che stiamo per andare in pensione. Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me, la mamma non ti guarda più da quel momento. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua. Le ho promesso che stasera ti porto via da qua.