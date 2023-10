Grande Fratello, Massimiliano Varrese vuole abbandonare la casa: “Non ce la faccio più”

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore il nome dell’inquilino della casa più spiata d’Italia è tornato a far parlare di sé per via della sua decisione di voler abbandonare il reality. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In queste ultime settimane Massimiliano Varrese sta facendo molto parlare di sé per via dell’interesse mostrato nei confronti di Heidi Baci. Qualche ore fa l’attore ha minacciato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello in seguito ad una scenata di gelosia fatta proprio ad Heidi.

Massimiliano: -“Io abbandono la casa” HEIDI FACCI STO GRANDE FAVORE PORTALO ALL’ESASPERAZIONE E FALLO USCIRE DALLA PORTA ROSSA #grandefratello #gfpic.twitter.com/k0X1rObhDl — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 15, 2023

Tutto è iniziato quando Heidi Baci si è intrattenuta per circa mezz’ora con Vittorio Menozzi, chiacchierando tranquillamente con lui. Tale situazione ha mandato su tutte le furie Massimiliano che non ha potuto fare a meno di rendersi protagonista di una vera e propria scenata di gelosia rivolta ad Heidi.

L’inquilina ha commentato il rapporto con Vittorio Menozzi con queste parole:

Noi abbiamo complicità di amicizia. Lui lo sa e io lo so.

A questo punto è intervenuto Massimiliano Varrese che ha risposto ad Heidi in questo modo:

No, io lascio la Casa. Non ce la faccio più. Mi sento sotto pressione.

Heidi Baci ha cercato di tranquillizzare in tutti i modi Massimiliano Varrese il quale ha minacciato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello. Non ci resta che attendere la puntata prevista per questa sera per scoprire se Alfonso Signorini tratterà in diretta questo argomento tanto chiacchierato in queste ore.