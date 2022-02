Si è appena conclusa la 72esima edizione del Festiva di Sanremo che, come tutti sanno, ha visto trionfare il brano di Mahmood e Blanco. Ma sono diversi i cantanti e gruppi che hanno saputo stupire durante l’edizione del 2022 della kermesse della musica italiana più importante. Tra questi senza dubbio si devono menzionare Highsnob e Hu.

A poco meno di 24 ore dalla fine della 72esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, sono diversi i temi che si possono trattare.

Partiamo dal grande successo. Amadeus per il terzo anno consecutivo ha vestito i panni di direttore artistico e presentatore del Festival, riscuotendo ancora una volta un successo straordinario. Merito suo, ma anche dei numerosi ospiti che ha voluto sul palco con lui e della scelta dei brani musicali che hanno dato vita ad una gara molto apprezzata.

Poi c’è la classifica. I risultati effettivamente non sono andati molto lontani da quelli che erano i pronostici dei giorni precedenti alla finale.

A trionfare sono stati Mahmood e Blanco, con il loro brano “Brividi“, che fin dalla prima serata si era piazzato ai primi posti della classifica generale e non li aveva mai abbandonati.

Subito dietro di loro si è piazzata, al secondo posto, Elisa, con il suo brano “O forse sei tu”. Al terzo gradino del podio una sorpresa che ha in parte stupito: Gianni Morandi. Il cantautore, all’eta di 77 anni, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo Festival fatto di modernità e nuove proposte molto interessanti.

Poi via via dietro Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante Di Lista, Massimo Ranieri, Dargen D’amico, Michele Bravi e tutti gli altri.

I guanti di Highsnob

Tra le nuove proposte, o meglio tra i cantanti “neofiti” dei grandi palcoscenici, a colpire molto sono stati la coppia di giovani rapper Highsnob e Hu, che alla fine si sono piazzati alla ventesima posizione.

Lui, Highsnob, ha colpito l’attenzione dei telespettatori non solo per la sua musica, ma anche per un particolare che lo ha accompagnato durante tutte le serate del Festival: i guanti.

In tanti si sono chiesti come mai cantasse sempre con i guanti alle mani e la risposta ha assolutamente un senso logico.

Ad “obbligarlo” ad indossarli è stata proprio Mamma Rai. Il motivo? Un tatuaggio tutt’altro che convenzionale che il giovane rapper ha su una delle sua mani. Tatuaggio che rappresenta un organo genitale maschile. Simbolo non proprio adatto per andare in onda in prima serata sulla prima rete nazionale, certamente.