La nota attrice ha rivelato la sua preoccupazione per la figlia gravemente malata e l’impossibilità di starle accanto come vorrebbe

Tutti ricordiamo l’amata Hilary Duff come la piccola attrice di Lizzy McGuire ma a distanza di tantissimi anni è ormai cresciuta e diventata mamma di tre figli. Il primogenito Luca Cruz avuto dal primo marito Mike Comrie, giocatore canadese di hockey su ghiaccio, Bank Violet e Mae avute dal secondo marito Matthew Coma.

La Duff è attualmente impegnata sul set della serie ‘How I Met Your Father’, spin-off di How I Met Your Mother, disponibile su Disney+ nella quale interpreta la protagonista e voce narrante Sophie.

Quando le hanno chiesto se avesse visto la serie originale la bionda ha risposto su Cosmopolitan: “Non l’ho visto come i fan irriducibili che possono citarlo, ma ho davvero familiarità con i personaggi. Ho fatto la scelta consapevole di non rivederlo, di non avere la pressione di provare a emulare qualcosa”.

Ma proprio in un momento così felice della sua carriera qualcosa offusca la gioia dell’attrice, che ha confessato di non poter essere vicina a sua figlia a causa degli impegni lavorativi. Quest’ultima ha confessato che la piccola Mae è affetta da una grave malattia e di avere moltissima paura per il suo futuro.

Hilary Duff sulla figlia Mae: “Ha una malattia contagiosa”

La nota attrice di recente ha così confessato il dramma che sta vivendo e la preoccupazione per sua figlia Mae.

Quest’ultima ha svelato a tutti i suoi fan la malattia contagiosa che la sua piccola sta affrontando: “Io amo il mio lavoro ma il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori che lavorano e che devono lasciare i figli malati a casa in un momento in cui non sentono di doversi allontanare da loro. Ma devono farlo anche se ogni parte del tuo corpo ti dice di non farlo”.

Qual è questa malattia che ha colpito la piccola Mae? Si tratta dell’Afta epizootica, una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce gli animali domestici e selvatici e anche l’uomo, soprattutto i bambini.

Hilary è anche consapevole di lavorare per la sua famiglia e di essere una buona madre, come ha continuato nel suo sfogo sui social: “Sono seduta qui sentendomi dispiaciuta, ma so che sto facendo un buon lavoro, che sto lavorando per la mia famiglia. E così anche voi. Anche se, povera bambina, sembra così strano non essere lì accanto a lei”.