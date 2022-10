Hilary Swank incinta di due gemelli a 48 anni: l’annuncio dell’attrice

Nel corso delle ultime ore l’attrice Hilary Swank sta occupando le pagine dei principali giornali di tutto il mondo. L’attrice si è resa infatti protagonista di un annuncio che sta facendo il giro del web. Durante un’ospitata al programma Good Morning America, il Premio Oscar ha annunciato di essere incinta di due gemelli.

Senza ombra di dubbio questo è un periodo d’oro Hilary Swank. La vincitrice dei due Premi Oscar per i film Million Dollar Baby e Boys Don’t Cry ha annunciato di essere in dolce attesa, non di uno ma di ben due bebè. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Hilary durante l’ospitata al programma Good Morning America.

Queste sono state le parole di Hilary a riguardo:

Questo è qualcosa che desideravo da molto tempo, diventerò mamma e non solo uno, ma di due bambini.

Hilary Swank sognava di diventare mamma già da diverso tempo. In molte interviste, infatti, il Premio Oscar ha espresso il suo desiderio di allargare la sua famiglia.

Ed oggi, all’età di quasi 50 anni, l’attrice di Million Dollar Baby riuscirà a coronare questo sogno insieme al marito Philip Schneider. In seguito alla dolce notizia, sono stati molti coloro che si sono congratulati inviandole messaggi di auguri e affetto.

Hilary Swank, carriera e vita privata dell’attrice: tutto quello che c’è da sapere

Sono moltissimi i film di successo a cui l’attrice ha lavorato. Nel corso della sua carriera Hilary, grazie alla sua immensa bravura e talento, Hilary ha vinto due Premi Oscar.

Oggi l’attrice vive felicemente la sua vita al fianco dell’uomo di affari Philip Schneider, con il quale è sposata dal 2018 e che presto diventerà il padre dei suoi figli. Un’emozione immensa quella stanno per vivere Hilary e Philip che presto allargheranno la loro famiglia accogliendo in casa non uno ma bensì due bebè.