“Ho avuto un tumore maligno, mi hanno asportato mezzo polmone”. Il vip lo rivela solo adesso

Dopo un anno ha deciso di raccontare tutta la verità e spiegare perché ha scelto di tenere la malattia nascosta, allontanandosi da tutto e tutti. In quel momento voleva stare solo. Valerio Scanu si è sfogato ai microfoni del programma televisivo Storie Italiane.

Nel 2020, Valerio Scanu ha scoperto di avere un tumore maligno ed è stato operato. I medici sono stati costretti ad asportargli metà polmone. L’anno scorso è riuscito a parlarne per la prima volta, ma poi è tornato a chiudersi in se stesso. Ora però ha capito che è arrivato il momento di lasciarsi andare e di essere sincero.

Ha raccontato di aver avuto paura e aver scelto di fare tutto da solo, in privato, sia per tutelare la sua famiglia sia perché è accaduto durante la Pandemia. Non solo, il cantante ha voluto anche tutelare se stesso, perché sa benissimo come funziona con i giornalisti. Basta una sola foto di un parente che si reca in ospedale, per far diffondere la notizia o indiscrezioni senza fondo di verità.

Non diventa un problema, ma io l’ho condiviso dopo anni quando era tutto passato. Non mi andava di farlo subito perché avevo la mia famiglia lontana. Non sapevo di cosa si trattasse o come dovessi affrontarlo. Quindi l’ho voluto tenere per me.

Valerio Scanu ha avuto paura della reazione del pubblico

Non solo, era spaventato anche dalla reazione dei sui fan. Essere un personaggio famoso spesso vuol dire anche essere sotto il mirino degli haters. Se lo avesse detto per sfogarsi e condividere un momento delicato, qualcuno avrebbe potuto accusarlo di averlo fatto solo per vittimismo.

A volte il pubblico ti attacca. Quindi io ho preferito non dirlo. Quando lo vivi in prima persona è dura. Magari su cento commenti ce n’è uno che ti attacca e ti devasta.

Le parole di Valerio Scanu sono state ben comprese. Il noto volto ha voluto parlare del suo tumore solo ora che sta bene e che il peggio è passato. Non è stato facile lottare da solo, senza sostegno e amore da parte di tutti coloro che lo amano. Tuttavia, la situazione avrebbe potuto anche essere peggiore, se la notizia si fosse diffusa. Avrebbe dovuto lottare leggendo gli articoli sul web, i commenti crudeli sotto i suoi post e l’avrebbe affrontata con uno stato psicologico ben diverso.

