Valerio Scanu, lacrime per il cantante dopo il matrimonio: il motivo

In questi giorni il nome di Valerio Scanu sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Reduce dalle nozze con Luigi Calcara, l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha raccontato il giorno del suo matrimonio a Storie Italiane. Qui Valerio non è riuscito a trattenere le lacrime: il motivo commuove.

L’ex allievo della scuola di Amici di Maria di Maria De Filippi ha rivelato un dettaglio molto intimo sul giorno del suo matrimonio. Valerio Scanu ha raccontato di essere convolato a nozze con suo marito il giorno del compleanno di suo padre, scomparso nel 2020 per via del covid. Ma non è finita qui.

Nell’intervista rilasciata al noto programma, Valerio Scanu ha anche rivelato che alla cerimonia era presenti anche alcuni medici che si sono presi cura di suo padre mentre era in ospedale. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Quando è andato via, ovviamente c’erano i medici insieme a lui. Hanno fatto davvero di tutto perché è arrivato all’ultimo in ospedale in condizioni critiche, ma era un soggetto sano ed è rimasto intubato per più di un mese.

E, continuando, l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha poi aggiunto:

Ho voluto che alcune di queste persone che lo hanno assistito fossero presenti il giorno del mio matrimonio proprio perché quando mio padre se n’è andato, è come se mi avesse lasciato una sorta di fratellanza con questi medici. Ci siamo legati molto.

Valerio Scanu oggi vive la sua vita al fianco di suo marito Luigi con cui è più felice che mai.