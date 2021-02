“Ho bisogno di guarire per mia figlia!” Il dramma della cantante affetta da una grave malattia

Maddalena Imperato, 34 anni, è una cantante e musicista di Napoli. Ha deciso di lanciare un disperato appello. Purtroppo è affetta da una malattia molto grave e per riuscire a garantire un futuro alla sua bambina, è costretta a sottoporsi ad una cura costosa e che dura circa un anno.

Nelle scorse ore, ha aperto una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, che verrà chiusa al raggiungimento di 20 mila euro. Hanno deciso di partecipare in 547 e sono quasi arrivati all’obiettivo prefissato.

Maddalena è molto conosciuta nella Regione per la sua voce e la sua musica. Tuttavia, con la scoperta della malattia e con il passare degli anni, le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Il suo dramma è iniziato circa 4 anni fa, poco dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. Durante alcune analisi di routine, i medici hanno notato che aveva alcuni valori sballati. Per questo le hanno consigliato di sottoporsi ad alcuni esami più specifici.

CREDIT: FACEBOOK

Esami che però erano troppo invasivi e c’era il rischio elevato di perdere la sua piccola. Dopo il parto, è emersa una terribile verità. I dottori dai risultati di alcuni test, hanno scoperto che la giovane donna era affetta da una malattia rara, chiamata Leiomiosarcoma inoperabile, aggravata da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi.

Con il passare degli anni, le sue condizioni di salute sono peggiorate, proprio come si aspettavano i medici. La cantante è costretta a camminare con un bastone ed ha anche dovuto smettere di esibirsi. Inoltre, con l’arrivo della pandemia, la situazione ha portato a conseguenze ancora più gravi.

L’appello di Maddalena Imperato per sua figlia

Maddalena ora è in cura al Cardarelli di Napoli, ma per le trasfusioni deve recarsi al Moscati di Avellino. Nell’altro nosocomio quel reparto è stato destinato ai pazienti affetti da Covid-19. In più, non può nemmeno sottoporsi a chemioterapie, poiché per lei sono troppo forti ed invasive.

La cantante ha deciso di aprire questa racconta fondi, per poter rallentare il corso della sua malattia. Sa benissimo che non potrà mai guarire, ma vuole provare a fare qualcosa per poter stare vicino alla sua bambina. Infatti, vuole sottoporsi ad un mix di farmaci che ha costo molto elevato e che dura circa un anno. Su questo ha dichiarato:

CREDIT: INSTAGRAM