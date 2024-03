“Ho iniziato la chemioterapia…” Kate Middleton rompe il silenzio: il videomessaggio in cui annuncia la terribile notizia

Da Buckingham Palace avevano preannunciato un importante messaggio per i sudditi. Così è stato, ma in poche potevano immaginarne il contenuto: Kate Middleton ha il cancro. Sulla Principessa del Galles erano trapelate diverse notizie, fin dal momento del suo prolungato ricovero in clinica, privo di spiegazioni ufficiali.

Il fatto che anche Re Carlo III fosse appena uscito dall’ospedale, con un annuncio altrettanto spiacevole, aveva deviato un po’ l’attenzione dei media. D’altro canto, con il passare dei giorni la curiosità dei tabloid e degli appassionati circa le vicende di corte era diventata sempre più forte, ai confini del morboso.

Kate Middleton si racconta a cuore aperto: la scioccante confessione

Lo scatto manipolato alla Festa della Mamma, ritraente la famiglia al completo, aveva alimentato ulteriormente i timori circa il quadro clinico. In veste ufficiale, la moglie del Principe William aveva spiegato di essere ricorsa al fotoritocco solo per semplice gioco. Una tesi poco credibile, sostenevano i numerosi scettici, e ora arriva la comunicazione agghiacciante.

Attraverso un videomessaggio, la futura regina consorte ha rivelato di essere in cura per un tumore. Senza entrare nei dettagli sulla tipologia, ha rivelato di aver iniziato un ciclo di chemio.

Nonostante il momento così delicato, Kate appare serena e determinata, con un sorriso rassicurante. Ai follower racconta di aver affrontato un intervenuto chirurgico nel mese di gennaio, seguito alla triste diagnosi. Parla con il cuore in mano, desiderosa di essere trasparente verso chi la segue, perché in tanti ne hanno notato l’assenza nell’ultimo periodo.

Adesso sta bene, e si sta prendendo cura di sé, con l’aiuto di una squadra di medici fantastici, aggiunge. Lo sa, la chemio sarà dura, tuttavia è fiduciosa.

Nelle battute conclusive, Kate dedica un pensiero al personale sanitario, presosi cura di lei, e a chi sta affrontando il medesimo calvario: non sono soli e insieme possono superare questa sfida.