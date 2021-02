“Ho risposto al telefono e mi ha detto: sto morendo”. Lacrime nello studio di Verissimo

La Pandemia ha stravolto la vita di moltissime persone. Tra queste persone c’è anche la nota cantante Fiordaliso, che qualche giorno fa ha commosso il mondo televisivo, durante una puntata di Verissimo. Marina ha perso la sua mamma, in un modo che ricorderà per il resto della sua vita.

L’anziana signora ha contratto il Covid-19 all’età di 85 anni ed è stata ricoverata in ospedale.

Quest’anno la vita mi ha spezzato in due. Io ho subito quello che hanno subito tanti italiani. Mia mamma aveva 85 anni, uno lo mette anche in conto, perché nessuno è eterno. Il problema è come se n’è andata. Perché mia mamma stava bene, si è ammalata di Covid e me l’ha portata via l’ambulanza. Per 15 giorni non l’ho più vista. Non rispondeva più al telefono, noi eravamo sempre a contatto con l’ospedale.