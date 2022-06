“Ho subìto una rapina in centro a Milano”: l’ex tentatrice di Temptation Island racconta la terribile disavventura

Tutti ricorderanno Desirée Maldera, tentatrice di Temptation Island che in questi giorni sta occupando ampio spazio dei principali giornali di cronaca rosa. Sulla sua pagina Instagram l’ex tentatrice del programma di Maria De Filippi ha svelato di essere stato protagonista di una terribile disavventura. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Sono stati momenti davvero terribili quelli vissuti da Desirée Maldera, una delle ex tentatrici di Temptation Island. Sulla sua pagina Instagram la ragazza ha raccontato di aver subìto una rapina nel centro di Milano mentre si stava recando dal suo chirurgo di fiducia per una seduta di acido ialuronico e botox.

Queste sono state le parole dell’ex tentatrice riguardo i terribili momenti vissuti:

Ho subìto una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno. Ero all’interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio, un uomo è sceso a viso scoperto ed è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio.

E, continuando con il suo racconto, l’ex concorrente del programma di Maria De Filippi ha svelato:

L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a quando non mi ha dato un pugno. Sto bene, non sono questi i problemi. Mi sono lavata e sono uscita a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata ad una stella.