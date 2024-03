L’attrice ha rivelato la sua battaglia contro un brutto male, suscitando preoccupazione tra i suoi numerosi fan e tra i colleghi. Olivia Munn ha un cancro al seno e si è già sottoposta a quattro interventi. La diagnosi è arrivata già da diverso tempo, ma la star ha deciso di rivelarla soltanto adesso.

L’attrice di X-Men ha scoperto la malattia lo scorso anno, mentre si sottoponeva ad alcuni controlli di routine. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché due mesi prima aveva deciso di fare un test genetico che esamina 90 geni di cancro, risultato negativo e una mammografia, che lo stesso aveva dato esito negativo. Ecco le parole di Olivia Munn:

Nel febbraio 2023, nel tentativo di fare un semplice controllo sulla mia salute, ho fatto un test genetico che verifica 90 geni di cancro. Sono risultata negativa per tutti. Anche mia sorella Sara era appena risultata negativa. Ci siamo date il cinque per telefono. Lo stesso inverno ho anche avuto una mammografia negativa. Due mesi dopo mi è stato diagnosticato il cancro al seno. Negli ultimi dieci mesi ho subito quattro interventi chirurgici.

L’attrice ha rivelato di aver trascorso giorni a letto e di aver imparato così tanto sul cancro di quanto mai avrebbe potuto immaginare. Si è lasciata andare alle lacrime, ha confessato di averlo fatto due volte per il poco tempo che ha avuto a disposizione per realizzare che stava davvero accadendo a lei.

Immagino di non aver sentito il tempo di piangere. La mia attenzione si è concentrata e ho messo da parte le emozioni che avrei sentito interferire con la mia capacità di mantenere la lucidità.

Olivia ha poi spiegato di aver tenuto nascosta la diagnosi fino ad oggi perché voleva che le persone continuassero a vederla forte, energica, sorridente, che la vedessero uscire di casa vestita e truccata come al solito, mentre felice portava il suo bambino al parco.

Avevo bisogno di superare alcune delle parti difficili prima di condividere tutto questo. La biopsia ha mostrato che avevo il cancro Luminal B in entrambi i seni. Il Lumina B è un cancro aggressivo e veloce. Trenta giorni dopo, ho subito una mastectomia bilaterale.

L’attrice è conosciuta per i suoi ruoli nei film di successo come X-Men, The Predator, Iron Man 2, Ocean’s 8, Buddy Games, New Girl, Magic Mike, Notte folle a Manhattan, Mortdecai e molti altri ancora.

Sono passata da sentirmi completamente bene un giorno, a svegliarmi in un letto d’ospedale dopo un intervento chirurgico di 10 ore il giorno successivo.

