Tanta paura per Giovanni Allevi: ancora problemi di salute per l’artista

Giovanni Allevi è tornato a suonare dopo quasi due anni dalla scoperta di un tumore. La sua malattia, dice, non è "una battaglia che si vince".

Lo abbiamo visto recentemente in televisione, ci ha emozionati con le sue parole e la sua musica. Le sue parole consegnate a milioni di persone collegate durante una serata del 74esimo Festival di Sanremo sono state riprese da giornali e riviste. Giovanni Allevi, sparito dalle scene a causa di una malattia con cui ha dovuto confrontarsi, ha riportato le note, le sue note, su un palco dopo moltissimi mesi. I problemi per l’artista, però, non sono finiti.

Il concerto di Giovanni Allevi previsto per il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto è stato rimandato al 30 aprile. Lo spettacolo risulta rinviato a causa di problemi di salute dell’artista. Purtroppo, l’organizzazione ha fatto sapere che non sono previsti rimborsi, ma i possessori dei biglietti potranno utilizzarli per la nuova data.

Il tour di Giovanni Allevi, “Piano Solo Tour”, proseguirà comunque con le seguenti date, tutte disponibili proprio per coloro che stanno perdendo la possibilità di assistere al concerto dell’artista a Taranto. Le date del tour sono, quindi, 28 marzo a Ravenna, 12 aprile a Varese, 14 aprile a Trento, 27 aprile a Milano, 13 maggio a Milano, 1 ottobre a Ferrara, 2 ottobre a Bari. Al momento non ci sono ulteriori informazioni su possibili cambiamenti nelle date previste nel tour.

Giovanni Allevi è tornato a suonare dopo quasi due anni dalla scoperta di un tumore. Il compositore ha spiegato che la sua malattia non è “una battaglia che si vince”, ma una neoplasia cronica con cui convivere. Nella trasmissione di Bruno Vespa del 6 marzo, il pianista ha raccontato il suo approccio alla malattia. Ha detto di “cogliere i doni della vita molto più di prima” e di preferire non sbilanciarsi troppo sul futuro.

Giovanni Allevi ha anche rivelato che il suo recente concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma gli aveva provocato un forte mal di schiena. Il pianista e compositore ha spiegato che l’idea che il dolore fisico possa essere trasformato in musica non è solo un fatto spirituale, ma anche fisico.

La musica di Giovanni Allevi continua ad emozionare il pubblico. Il suo tour è un’occasione per ascoltare dal vivo le sue composizioni più belle e per vivere un’esperienza unica.

Il pianista non è solo nella lotta a problemi di salute che ostacolano il tour per le diverse città. Infatti, ci sono altri artisti che hanno avuto a che fare con gravi malattie. Si pensi, ad esempio, a Laura Pausini, che ha sofferto di anoressia nervosa all’inizio della sua carriera. O recentemente Loredana Bertè, che sta avendo a che fare di nuovo con problemi intestinali.