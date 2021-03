Houston Tumlin, morto l’attore che tutti ricordiamo come baby star del film Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno. L’interprete si è suicidato nella sua casa di Pelham, in Alabama, con un colpo di pistola alla testa che è risultato fatale. Houston Tumlin aveva solo 28 anni: il mondo del cinema è in lutto per la sua scomparsa.

La notizia della scomparsa del giovane attore di soli 28 anni è stata data da Tmz ed è già stata confermata a Usa Today dall’ufficio del coroner della contea di Shelby. La morte risale in realtà a martedì scorso.

Houston Tumlin è morto nella sua casa in Alabama a causa di una ferita mortale da arma da fuoco: secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, l’attore si sarebbe sparato. Pare che al momento del suicidio la fidanza fosse in casa.

Non è ancora confermato se la ragazza fosse effettivamente con lui nel momento del suicidio, per ora si tratta solo di una supposizione, che dovrà essere confermata o smentita.

Sui social tanti i messagi di cordoglio. Hayden, sorella di Houston, su Instagram ha scritto:

Ieri ho perso mio fratello. Non sembra possibile dover stare senza di lui. È stato così speciale per noi. Ti amerò per sempre.

Houston Tumlin, morto a 28 anni: chi era l’attore?

L’attore era nato il 27 dicembre 1992 in Alabama, negli Stati Uniti d’America. Lavorava come attore da quando era piccolo: nel 2006, all’età di soli 14 anni, era diventato una star nel film Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno.

Nel film interpretava il ruolo di Walker Bobby, figlio di 10 anni del personaggio Will Ferrell Ricky Bobby nella commedia. Tante le battute memorabili pronunciate.

L’attore è morto troppo giovane il 23 marzo 2021 all’età di 28 anni a Pelham, Alabama, USA.