Oggi vogliamo raccontarvi la storia virale di un cammello, che nelle ultime ore è stata diffusa sul web. Sono molte le persone che sono convinte che gli animali siano incapaci di provare per i loro amici umani lo stesso tipo di empatia che noi proviamo tra i nostri simili o verso i nostri animali domestici.

Di tanto in tanto però, abbiamo il piacere di leggere storie come questa, che dimostrano esattamente il contrario: gli animali sono esseri estremamente empatici e capaci di gesti nobili e commoventi.

Questa storia arriva dall’Arabia Saudita ed è stata riportata sul portale UC News locale. Il proprietario di un cammello ha ricevuto un abbraccio confortante e speciale dal suo animale, dopo che ha perso suo figlio.

Il tenero video del cammello che conforta il suo amico umano

L’uomo ha lasciato il suo gregge per tre giorni, mentre piangeva la morte del suo ragazzo. Quando è tornato dai suoi animali, ancora sovrastato dal dolore e dalla tristezza, uno dei suoi cammelli si è diretto verso di lui e lo ha accolto con un abbraccio pieno d’amore.

Basta vedere le emozionanti immagini per capire il dolcissimo momento. Il cammello è determinato a non lasciare solo il suo proprietario nel dolore. Non vuole liberarlo dalle sue coccole.

Quanti di voi hanno già provato questa bellissima emozione? In un giorno di tristezza, siamo certi che i vostri animali domestici abbiano capito il momento e vi abbiano mostrato tutto il loro amore. Loro riescono a capire quando abbiamo più bisogno e siamo fortunati, perché sono sempre lì al nostro fianco e ci amano in modo incondizionato. È una connessione magica, che non può essere spiegata. Chi ha un amico così, ha tutto nella vita!

Gli animali sono in grado di provare sentimenti e di esprimere la loro gratitudine e il loro amore, al contrario di ciò che pensano molte persone. Non sono “soltanto animali”, ma sono esseri speciali che dovremmo prendere come esempio, perché hanno davvero molto da insegnarci!

Il video di questo cammello ha regalato un sorriso a migliaia di utenti e si è diffuso in tutto il mondo grazie ai social network!