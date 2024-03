I Cesaroni: l’attico sopra il bar è in vendita, ma a che prezzo: cifre choc

I Cesaroni, la celebre fiction italiana andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014, ha conquistato il pubblico con le sue storie, i suoi personaggi e i suoi luoghi. L’attico sopra il celebre bar è diventato oggetto di interesse dei fan della serie TV, riguardando pure la residenza nel cuore della Garbatella. Situato in via Roberto Dei Nobili, rappresenta un punto di riferimento per i visitatori nostalgici, che desiderano rivivere le atmosfere tipiche dello spettacolo televisivo.

Finisce in vendita l’attico sopra il bar de I Cesaroni: il prezzo non è per tutti

Secondo quanto riferisce Leggo.it, l’attico è stato messo in vendita alla considerevole cifra di 1.950.000 euro. Tanto, ma comunque meno rispetto al prezzo iniziale, superiore ai 2 milioni di euro. L’immobile si trova al quinto piano ed è provvisto di ascensore e accesso per i disabili, rendendolo conveniente per una vasta gamma di potenziali acquirenti. Prevede quattro camere da letto, due bagni e due terrazzi, uno frequentemente mostrato durante le riprese esterne de I Cesaroni.

La residenza permette di vivere in un quartiere iconico e amato della Capitale, nonché di godere di ampi spazi e luminosi. Benché la soglia d’accesso sia proibitiva, al di là della portata delle famiglie comuni, se avete un sostanzioso budget a disposizione e avete sempre sognato di risiedere in un posto così significativo questa è la vostra occasione.

Nelle scorse ore hanno, intanto, destato clamore le dichiarazioni di Micol Olivieri, l’interprete della giovane Alice, circa i compensi ottenuti dal cast. Grazie all’ampio seguito, superavano anche i 100.000 euro a stagione. Oggi le cifre sono decisamente meno allettanti, perciò dubita di tornare in scena, anche perché, con il passare del tempo, i panni dell’attrice hanno cominciato a starle stretti. In cerca di maggiore autonomia e libertà, ha dedicato le energie professionali alla costruzione di una carriera da influencer, e i risultati parlano da sé, con più di 800.000 seguaci.