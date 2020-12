I collant di Chiara Ferragni hanno un messaggio nascosto. Le avete viste?

Stanno facendo molto parlare in questi giorni i collant neri indossati e sponsorizzati da Chiara Ferragni. Questo perché hanno una particolarità: una frase molto significativa stampata sul tessuto. I speciali collant 30 denari di Calzedonia hanno all’interno una frase motivazionale molto significativa. Invitano a osare quel pizzico che basta per ricordarci che inserire nel look un capo o accessorio a prova di buon umore può effettivamente svoltarci giornata e umore.

Fonte: Instagram

“Always believe that something amazing is going to happen”, ovvero “Credi sempre che qualcosa di grandioso stia per succedere”. Questa la frase che recitano i collant di Chiara Ferragni. La Ferragni che intanto è in dolce attesa e qualche ora fa ha postato sui social le foto dell’ecografia in 3D.

“Ciao baby”. Poi, “Ciao amore”. Chiara Ferragni e Fedez hanno usato parole pressoché identiche per accompagnare, online, l’immagine della propria bambina, racchiusa all’interno di un’ecografia in 3D. La piccola, il cui visino è stato mostrato più volte, nel corso dei monitoraggi della gravidanza, nell’immagine ha la bocca chiusa, più sottile di quella che sembrava poter essere vista nelle ecografie del fratello Leone. La faccetta pare meno tonda, il naso identico a quello del primogenito che, su Instagram, ha riconosciuto la bimba che verrà. E nelle storie Chiara ha messo in scena un simpatico siparietto con Fedez e suo figlio Leone.

Fonte: Instagram

Nel filmato, lei, Fedez e Leone sono seduti sul divano. Il rapper chiede al figlioletto il nome della sorellina e lui risponde: “Peppino“. Mamma Chiara e papà Fedez, dopo un primo momento di incredulità, scoppiano a ridere. A quel punto, il cantante incalza Leone: «E papà come si chiama?». Lui risponde: “Peppino”. “e la mamma?”. “Peppina”. E’ ancora un mistero il nome della bambina. Qualche settimana fa la Ferragni si lasciò scappare Rachele, salvo poi dire che si trattava della bambola del figlio.