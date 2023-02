I Coma_Cose rivelano di essere appena usciti da un periodo difficile sul palco dell’Ariston e la loro canzone lo racconta: svelato il motivo

Annunciati al Festival di Sanremo 2023 da Chiara Ferragni e Gianni Morandi, i Coma_Cose hanno confessato di aver passato un anno difficile. Ora, però, tutto è risolto e sono più che mai pronti per far vibrare le corde del loro pubblico, raccontando il periodo difficile attraversato ne L’Addio, il brano portato in gara.

Coma_Cose: la momentanea rottura e la riconciliazione

Le parole non suonano nuove, specialmente a chi segue con interesse le vicende sul palco e fuori dei Coma_Cose. Nei propri pezzi cercano immancabilmente di raccontarsi con il cuore in mano. E poi sui canali social ufficiali avevano già parlato del momento no vissuto.

In un post risalente allo scorso 16 gennaio, hanno spiegato di aver avuto delle difficoltà nel portare avanti la loro storia. Erano sul punto di separare il percorso, tuttavia si sono impegnati per ricomporre la frattura, provando a capirsi. Non un processo facile, che ha richiesto tempo e fatica, che ha dato, però, dei risultati. Perché spesso la forza dei sentimenti abbatte qualsiasi barriera e permette di voltare pagina.

Con la solita sincerità che li contraddistingue, i Coma_Cose hanno portato sul palcoscenico del teatro Ariston il pezzo L’Addio. La speranza è di trasmettere fiducia e speranza a chiunque stia affrontando una fase simile. A volte, vale la pena combattere, cercare di andare oltre le difficoltà passeggere. Il fidanzamento di Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli prosegue dal 2017, tra alti e bassi.

Entrambi lavoravano in un negozio di borse a Milano e proprio allora scoccò la scintilla. In seguito al debutto sanremese nel 2021 con Fiamme negli occhi, si sono concessi un periodo di pausa per ritrovare sé stessi.

Alla fine, i Coma_Cose hanno compreso di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Il ritorno nella città dei fiori per la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo suggella la rappacificazione.