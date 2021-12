Biagio D’Anelli è l’ultimo concorrente uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, tornato a casa l’uomo ha fatto un bilancio di quanto accaduto nella casa di Cinecittà.

Biagio D’Anelli non ha fatto mistero di essersi ricreduto su alcuni concorrenti. Dopo aver visto alcuni video di quando lui era nella casa ha specificato di aver cambiato idea su tantissimi concorrenti. Le sue parole:

Ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia.

Non sembra aver apprezzato quanto accaduto con Miriana Trevisan: “Hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana. la verità è che io di lei mi sono innamorato. Come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera? Io la notte al posto loro non dormirei.”

Un altro attacco molto sentito è quello nei confronti di Giucas Casella, lo showman non sembra esser stato del tutto sincero con Biagio D’Anelli:

Ho visto cose davvero brutte. Giucas Casella oggi ha fatto delle rivelazioni su di me che pare stia facendo un altro reality. Non ha capito che sta al GF Vip. Miriana davanti a lui con gli occhi a cuore gli confessa che mi ama e lui le risponde ‘no tesoro era tutta strategia, fidati che io lo conosco benissimo’. Una volta soltanto ho mangiato con Giucas Casella e basta.

Anche su Sophie Codegoni ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi, sembra infatti che il ragazzo non la trova affatto sincera. “In Alessandro e Sophie non credo ancora, perché è presto. Lei l’ho vista incoerente e le ho detto questo in faccia. Non è coerente, sbatteva fuori dal letto Gianmaria e a me faceva tenerezza e gli dicevo di dormire con me. Il giorno dopo Sophie mi ha fatto tutto un moralismo finto ‘sai perché io prima di dormire con un uomo faccio passare secoli’. Poi però è entrato Alessandro e il giorno dopo stava con lei a letto. Per me è come i soldi del Monopoli, falsi.”