I Ferragnez pizzicati davanti ad uno studio legale? Il gossip sulla crisi si fa sempre più concreto

Da quando la 73esima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati i personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Il silenzio social di questi giorni ha fatto preoccupare moltissimi i loro fan i quali sono curiosi di scoprire cosa sta succedendo ai Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un periodo di crisi? In questi giorni non si fa che parlare d’altro. Sono molte le indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni e molti non hanno potuto fare a meno di pensare che tra i Ferragnez in questo periodo non scorra buon sangue.

Le voci di una presunta crisi che l’imprenditrice digitale e suo marito starebbero vivendo sarebbero confermate da uno scoop lanciato nelle scorse ore. Stando a quanto emerso, il giorno Chiara Ferragni e Fedez sono stati pizzicati nel giorno di San Valentino nei pressi di uno studio legale.

A rendere pubblico il gossip è stata Deianira Marzano. Un utente del web ha inviato all’esperta di gossip uno scatto che ritrae i Ferragnez insieme e, all’immagine in questione, ha allegato un messaggio ben preciso:

Chiara Ferragni e Fedez per le carte della separazione, ufficiale. Studio legale.

Deianira Marzano ha condiviso sulle sue Instagram Stories il post in questione, commentandolo con queste parole:

Non ci posso credere. Impossibile non parlare in questi giorni dei Ferragnez perché occupandoci di gossip ci fate tantissime domande. Ma noi non sappiamo assolutamente nulla. Detto ciò escludo categoricamente questa voce della separazione, sono talmente innamorati, belli e uniti che escludo anche hype perché non ne hanno assolutamente necessita.

E, continuando, l’esperta di gossip ha poi aggiunto: