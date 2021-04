Se si dovesse scegliere una parola per descrivere la vita dell’ex velina Giorgia Palmas e dell’ex campione di nuoto Filippo Magnini, quella sarebbe sicuramente “Felicità“. I due vivono la loro relazione più innamorati che mai e con la nascita della piccola Mia, avvenuta 7 mesi fa, hanno gettato solide basi anche per il futuro. Questo week end è stato il celebrato il battesimo della bimba e vedere mamma, papà e figlia così belli e sereni, ha scaldato i cuori di tutti i loro fan.

Con l’avvento dei social network gli utenti hanno avuto la possibilità di seguire ogni momento delle vite private dei propri beniamini. I fan della bellissima coppia composta dalla Palmas e da Filippo Magnini, ad esempio, in questi ultimi mesi hanno potuto apprezzare la loro felicità per l’arrivo della piccola Mia, la loro prima figlia insieme.

View this post on Instagram

I due hanno aggiornato i follower passo passo, fin da quando circa un anno fa avevano annunciato che ben presto la loro famiglia si sarebbe allargata.

View this post on Instagram

Il momento tanto atteso della nascita di Mia è arrivato precisamente il 25 settembre dell’anno scorso. Quel giorno, che senza dubbio è stato il più bello della vita della neo mamma, Giorgia aveva scritto:

Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire 💖💖 Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare. Mia Magnini 3,670 kg di Amore puro