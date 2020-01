I Me contro Te battono Checco Zalone e Tolo Tolo Nel primo giorno di uscita del film al cinema, i Me contro Te battono Checco Zalone e Tolo Tolo dal primo gennaio leader assoluto al botteghino

I Me contro Te compiono il miracolo. Con il loro primo film, La Vendetta del Signor S, riescono nel primo giorno di programmazione, venerdì 17 gennaio 2020, a battere Tolo Tolo di Checco Zalone, fisso al primo posto della classifica in Italia dal primo gennaio.

“Me contro Te. La Vendetta del Signor S” è uscito al cinema il 17 gennaio. Era attesissimo dai tanti fan dei due youtubers siciliani che sono come Re Mida: tutto quello che toccano si trasforma in oro e in guadagni per la giovanissima coppia.

1 milione di euro e quasi 180mila spettatori nel primo giorno di programmazione. Il film dei Me contro Te per la prima volta scalza Tolo Tolo di Checco Zalone dalla vetta delle classifiche: è uscito già da un po’ di tempo e nella giornata del 17 gennaio si è dovuto accontentare di guadagnare 308mila euro, per un totale però di 42,6 milioni dall’uscita. Terzo gradino del podio per Piccole donne, con 233 mila euro incassati in una giornata (2,5 milioni totali).

Tanti bambini, ma anche tanti genitori che accompagnavano i loro figli in delirio per i loro beniamini, hanno potuto vedere un film targato Warner Bros che ha superato anche le più rosee aspettative. Anche dal punto di vista della trama: non è male, considerando che i due ragazzi sono Youtuber, non attori.

Box Office Italia del 17/01/2020

1. Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S: Euro 1.099.590

2. Tolo Tolo: Euro 308.558

3. Piccole donne: Euro 233.042

4. Hammamet: Euro 228.147

5. Richard Jewell: Euro 153.138

6. Jojo Rabbit: Euro 107.491

7. 18 regali: Euro 78.785

8. Jumanji – The Next Level: Euro 53.583

9. La Dea Fortuna: Euro 45.201

10. City of Crime: Euro 40.116