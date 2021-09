Dopo la tragica ed improvvisa morte di Paola Toeschi, moglie dell’ex chitarrista Dodi Battaglia, anche gli altri 3 componenti della band dei Pooh hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Facchinetti, Riccardo Fogli e Red Canzian, hanno scritto delle parole di affetto per il loro amico e per la piccola Sofia.

Lo stesso Dodi Battaglia ha informato i suoi fan della tragica scomparsa, con un messaggio sul suo profilo Facebook. Sui social ha scritto:

“È con straziante dolore che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.” In molti poi hanno commentato il post con parole di cordoglio e di affetto.

L’attrice, purtroppo, già da 10 lunghi anni stava affrontando una battaglia dura e difficile. Pochi mesi dopo la nascita della piccola Sofia, ha scoperto di avere un tumore al cervello.

I medici sin da subito l’hanno sottoposta a tutte le cure e la donnaha raccontato nel suo libro, che grazie alla Fede è riuscita a vincere la malattia. Tuttavia, dopo una seconda ricaduta il cancro si era diffuso in tutto il corpo e per lei non c’è stato nulla da fare.

I Pooh ricordano Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia

Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi ed alla figlia Sofia, in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace ed in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli.

Queste sono state le parole di Roby Facchinetti, sul suo profilo Facebook. Red Canzian per il suo amico invece ha scritto:

Ciao Paola, il nostro dolore è grande… davvero grande… e preghiamo affinché sia dolce il tuo viaggio… ti arrivi, Paola cara il nostro abbraccio più sincero. Tutti stretti attorno a Dodi e a Sofia in questo momento così brutto. Red, Bea, Chiara e Phil.

Anche Riccardo Fogli ha voluto far conoscere il dolore che sta provando per la morte di Paola Toeschi. Nel suo messaggio ha scritto: “Oggi una donna meravigliosa è andata in cielo. Sarà nelle mie preghiere. Riki!”