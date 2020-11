La puntata de I Soliti Ignoti andata in onda il giorno 27 novembre 2020 ha visto come protagonista un colpo di scena. Il concorrente Dario da Terracina ha concluso un percorso perfetto del gioco ottenendo una vincita da record. Si tratta di una cifra pari a ben 368mila euro, un risultato senza precedenti all’interno della trasmissione.

Infatti, inizialmente il concorrente si è mostrato completamente incredulo a tutto il pubblico del programma. Non solo. Subito dopo la conferma del parente misterioso, l’uomo non ha mostrato neanche un cenno di entusiasmo per una vittoria così grande. Un’insolita reazione da parte di Dario che ha fatto rimanere tutti i telespettatori a bocca aperta.

Qual è il regolamento de I Soliti Ignoti

Da qualche anni a questa parte, il regolamento dello show condotto da Amedeus ha visto introdursi alcune modifiche. Il gioco consiste nell’abbinare a otto ignoti la giusta identità. Il concorrente, più identità indovina, più sale la cifra del montepremi.

Per quanto riguarda la cifra da poter portare a casa, ogni sera in palio ci sono 250.000 euro. Nel corso del gioco però, tale somma può raddoppiare e arrivare addirittura a 500.000 euro. Tuttavia, per vincere il premio accumulato, il concorrente deve risolvere lo step finale del gioco.