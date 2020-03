I Soliti Ignoti sospeso, possibile stop anche per l’Eredità I Soliti Ignoti è stato sospeso dalla Rai che starebbe valutando un possibile stop anche per l'Eredità; eco le motivazioni degli autori

I Soliti Ignoti è stato sospeso e si starebbe valutando un possibile stop anche per l’Eredità. Le motivazioni degli autori della Rai sono abbastanza evidenti. Per colpa del Coronavirus, questi due programmi che utilizzano il pubblico come parte integrante dello show, non potranno andare in onda.

La Rai aveva già deciso di fermare le registrazioni di Porta a Porta, facendo arrabbiare Bruno Vespa. Poco fa TvBlog ha anticipato l’annuncio ufficiale dei vertici di Viale Mazzini: lo stop al programma I Soliti Ignoti. Una decisione prevedibile visto il format del programma che impone la partecipazione di persone da tutto il paese. La registrazione delle nuove puntate è stata, dunque, rimandata ad una data da destinarsi. L’ultima puntata registrata è prevista per il 10 marzo dopodiché la Rai potrebbe decidere di mandare in onda delle repliche.

Dalla programmazione della Rai rischia di scomparire anche l’Eredità condotta da Flavio Insinna. Il programma dispone di alcune puntate già registrate che, una volta finite, potrebbero costringere i vertici della Rai a prendere una decisione. A quel punto ci saranno due possibilità: la sospensione del programma o l’utilizzo di concorrenti residenti a Roma, dove ci sono gli studi dell’Eredità.

In questo momento, il decreto approvato dal governo impedisce gli spostamenti delle persone. I vertici della Rai dovranno prendere presto una decisione a riguardo.

Il problema delle nuove puntate riguarda anche molti programmi di Mediaset. Anche lì sono tante le difficoltà che affliggono gli autori. Il programma Le Iene è stato addirittura sospeso per Coronavirus: un tecnico è stato trovato positivo e tutto lo staff de Le Iene è stato messo in quarantena.

Nonostante le difficoltà, però, si cerca di andare avanti. Molte persone del mondo dello spettacolo e dello sport hanno deciso di mettere la faccia per chiedere agli italiani di essere responsabili e di rimanere in casa per cercare di ridurre il numero di contagi.

Torneremo presto con aggiornamenti.