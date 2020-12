“I veri disabili sono loro”, la nota cantautrice criticata per aver avuto figli nonostante la sua condizione

Annalisa Minetti, cantautrice, atleta, attrice, scrittrice, conduttrice e modella italiana, ha voluto rispondere alle tante critiche che le sono arrivate, dopo essere diventata mamma nonostante la sua condizione. Tutti sanno che la Minetti ha scoperto, all’età di 18 anni, di essere malata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Malattie che portano alla cecità.

Annalisa convive da anni con la sua condizione, che non ha mai rappresentato un ostacolo davanti ai suoi obiettivi. Nemmeno oggi, che è mamma, la cecità può impedirle di vivere la meravigliosa esperienza che ogni donna merita.

Un po’ di tempo fa, l’attrice ha pubblicato una meravigliosa foto mentre stringeva a se la sua bambina Elena. Tra i commenti, non sono mancate le critiche degli haters. Una mamma non vedente non avrebbe dovuto mettere al mondo figli che non può vedere.

Credit video: Funweek.it – YouTube

La risposta di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti, intervistata dal Corriere della Sera, ha voluto rispondere a tutte quelle persone che hanno osato criticarla come madre. Il noto volto del mondo televisivo, ha spiegato di essersi domandata mille volte se diventare mamma fosse la scelta giusta, soprattutto con la seconda gravidanza, quando la malattia era già giunta alla fine.

Avevo paura, ma la paura è un’opportunità per scoprirsi coraggiosa. La paura è che non sai che è il cuore a farti vedere le cose. Io quello ce l’ho e va a tremila. La disabilità si mostra in mille modi e io mi sento una madre più idonea di questi instabili. A me, manca la vista, loro hanno un ritardo cognitivo. Non vedere il viso dei miei figli, è l’unica cosa che mi stringe la gola. Cerco di non toccarlo, non capirei comunque e perciò cerco di non essere curiosa. Ma ne soffro.

La Minetti ha due figli, Elena nata nel 2018, con il suo attuale marito Michele Panzarin e il primo figlio Fabio, nato circa 10 anni fa, dalla relazione con il suo ex Gennaro Esposito.