L’attrice americana Amy Schumer si è scusata dopo aver pubblicato un post di “cattivo gusto” sul suo profilo Instagram. All’inizio di questa settimana, la famosa comica, ha pubblicato uno screen di un post dell’esperta di fitness Hilaria Baldwin. Nell’immagine, la donna stava cullando, in intimo, il suo bambino appena nato.

I fan si sono mostrati increduli della smagliante forma di Hilaria, a soli tre mesi dal parto e dopo ben 5 figli. Amy Schumer dopo aver fatto lo screen ad una foto personale di un’altra persona, l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram, come biglietto di auguri per Natale e fingendo ironicamente che fosse lei con suo figlio di un anno Gene.

Quando l’esperta fitness ha visto il post dell’attrice, ha commentato con una risata, ma poi ha confessato di non aver capito lo scherzo di Amy.

Ha pubblicato nuovamente lo scherzo della star, chiedendo a qualcuno di spiegarle la “barzelletta”. I follower non hanno però apprezzato il gesto ed hanno iniziato a commentare il post in modo negativo. Criticare il corpo di un’altra persona, perché è perfetto dopo il parto, non ha avuto un impatto positivo. Amy dopo il polverone, ha cancellato la foto, mentre la proprietaria dell’immagine, ha voluto pubblicare un video, in difesa dell’attrice.

Le scuse di Amy Schumer

Hilaria si è rivolta ai suoi fan, dicendo loro che non vedeva nulla di male nello scherzo di Amy.

Amo prendere in giro me stessa. Amo quando gli altri mi prendono in giro. Qual è il punto nel vivere la vita se non ridi? Sapete tutti che prendo in giro mio marito tutto il tempo.

Alcuni hanno criticato anche il fatto che una neo mamma abbia scelto di pubblicare una foto in intimo, mentre in tanti l’hanno accusata di averlo fatto soltanto perché consapevole di avere un “bel fisico“.

Ferisce i miei sentimenti che alcune persone sono là fuori, persone che non conosco nemmeno e criticano il motivo per cui avrei scelto di pubblicare quella foto.

La donna si è sentita offesa, dal fatto che le persone le abbiamo detto che il suo corpo non è quello di una mamma. Troppo perfetta secondo loro.

Sono stata un’esperta fitness per tutta la vita. Non devo scusarmi per questo. Nessuno dovrebbe scusarsi per il suo aspetto o per la sua storia di vita. Ognuno ha il suo corpo. Cerchiamo di essere più gentili, perché tutti soffrono mentalmente.

Amy si è scusata sotto il video di Hilaria, per quanto accaduto e per quello che il suo gesto ha scatenato, ma la neo mamma le ha risposto: