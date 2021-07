Se ne è andata senza far rumore, la cara Raffaella Carrà amata da tutto il pubblico italiano. La showgirl icona degli anni ’80 e ’90 era malata da tempo, malattia che però ha voluto tenere nascosta fino all’ultimo per non impietosire nessuno.

Oggi, a rompere il silenzio, sono le persone più straete della donna. I vicini di casa, infatti, sono i primi a non essersi accorti della malattia della donna. Anche se nell’ambiente televisivo qualche voce era trapelata, Raffaella Carrà ha voluto tenere un profilo basso.

Ad intervistarli l’inviato de La Vita in Diretta che ha chiesto se fossero al corrente della situazione. Lo stesso giornalista ha dichiarato:

Siamo entrati in questo comprensorio di Roma Nord dove abitava. Abbiamo parlato con i suoi vicini e hanno appreso oggi la notizia con grande tristezza. Il clima è assolutamente di dispiacere. Tutti conoscevano Raffaella Carrà in questo comprensorio. Lei era malata da tempo e si è spenta in una clinica qui vicino. Il cordoglio è forte, nessuno dei vicini vuole rilasciare interviste. Nel suo palazzo comunque nessuno sapevo. Anche il suo portiere non sapeva nulla. Tutti pensavano che fosse nella sua altra casa nell’Argentario. Per la malattia ha avuto molto pudore.

Le parole di Maurizio Costanzo su Raffaella Carrà

Dopo aver rotto il silenzio sua moglie, anche Maurizio Costanzo ha commentato la morte della showgirl. Lui, come tanti altri colleghi, ha reso omaggio alla donna nel corso della trasmissione di Rai Uno: