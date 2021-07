Il messaggio di Barbara D'Urso per la tragica morte di Raffaella Carrà: i suoi fan però non hanno apprezzato

Nella serata di ieri, lunedì 5 luglio, Barbara D’Urso, per la tragica morte di Raffaella Carrà, ha pensato di scrivere un messaggio su Twitter, che non è piaciuto molto ai suoi fan. Infatti in tanti sono rimasti indignati dalle sue parole e hanno scritto commenti durissimi nei suoi confronti.

La tragica morte della conduttrice, showgirl e cantante ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i suoi amici e i suoi colleghi. In pochi erano a conoscenza della sua malattia.

Per questo in tanti quando hanno saputo della sua scomparsa, avvenuta ieri lunedì 5 luglio alle 16.20, ne sono rimasti sconvolti. Tante persone hanno voluto omaggiare la regina della televisione italiana con un messaggio d’addio.

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ❤️ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Tra questi appunto, c’è stato quella della conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. Quest’ultima nella serata sul suo profilo Twitter, ha scritto:

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo una piccola umile costola di Carramba che sorpresa.

Tanti fan di Raffaella Carrà tuttavia non hanno apprezzato affatto le sue parole. Infatti in molti hanno commentato indignati il suo post. In uno dei commenti, inoltre c’era scritto: “A volte il silenzio è d’oro!”

La tragica ed improvvisa morte di Raffaella Carrà

La famosa conduttrice è morta nella giornata di ieri, all’età di 78 anni, compiuti lo scorso 18 giugno. La notizia della sua tragica ed improvvisa perdita ha spezzato i cuori di tutti, poiché in pochi sapevano ciò che stava vivendo.

Raffaella Carrà era malata ormai da tempo. Un grave male ha intaccato il suo corpo già fragile ed esile. Ha lottato con forza e coraggio, ma alla fine per lei non c’è stato più nulla da fare.

Non tutti sapevano la battaglia che stava affrontando, la stessa cantante non voleva farlo sapere, proprio per evitare di creare allarmisti. Soprattutto però per evitare di rovinare il bel ricordo che i suoi fan e i suoi colleghi avevano di lei.