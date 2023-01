Una gioia immensa per l'attore, idolo di milioni di fan di tutto il mondo: Ian Somerhalder sarà presto papà per la seconda volta

Bellissima notizia per tutti i fan di The Vampire Diaries e in particolare di colui che ha interpretato il ruolo di Damon Salvatore. Stiamo parlando dell’attore Ian Somerhalder, che nella giornata di ieri, con un lungo e molto dolce post sul suo profilo Instagram, ha svelato a tutti che ben presto sarà papà per la seconda volta.

Credit: iansomerhalder – Instagram

The Vampire Diaries, serie tv statunitense andata in onda in tutto il mondo dal 2009 al 2017, è uno degli show televisivi che hanno riscosso più successo degli ultimi decenni.

Gran parte del marito, oltre che agli autori, va ovviamente allo splendido cast di attori che hanno recitato nelle otto stagioni. Tra questi, uno dei più amati, è stato ed è tutt’ora Ian Somerhalder, che nella serie vestiva i panni del vampiro Damon Salvatore.

In realtà Ian ha recitato in tantissimi altri film e serie tv di grandissimo successo, una su tutte Lost, ma è proprio per la serie sui vampiri che è rimasto nel cuore di moltissimi.

Nella vita privata, il bellissimo attore ha avuto diverse storie molto importanti. Come quella, ad esempio, con Nina Dobrev, sua compagna di set in TVD, durata dal 2010 al 2013.

Il tenero annuncio di Ian Somerhalder

Credit: iansomerhalder – Instagram

L’amore vero lo ha però trovato con la bellissima attrice Nikki Reed, che ha sposato nel 2015 e con la quale, nel 2017, ha dato alla luce la loro prima figlia insieme, la piccola Bodhi Soleil Reed Somerhalder.

Oggi i due attori sono al settimo cielo ed hanno appena annunciato sui social che ben presto diventeranno genitori per la seconda volta.

Credit: iansomerhalder – Instagram

Ian ha pubblicato una bellissima foto di sua moglie, mentre tiene in braccio la loro bimba e con un pancino ormai ben visibile in bella mostra. A corredo del post ha poi aggiunto: