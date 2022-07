Ida Platano di recente è stata avvisata insieme ad un volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, scatenando la curiosità di tantissime sue fan. La dama del parterre femminile negli ultimi mesi è stata protagonista di continue litigate con il suo ex compagno Riccardo Guarnieri, scatenando le polemiche da parte dei social e dei telespettatori.

Negli ultimi mesi infatti, Ida non è stata per niente apprezzata da parte delle persone che hanno visto il suo comportamento nei confronti di Riccardo. A distanza di anni la dama ha così confessato di essere ancora innamorata di lui, convinta di un sentimento reciproco da parte sua.

Purtroppo, già dopo le prime uscite il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Quest’ultimo infatti, ha spiegato di non riuscire a dimenticare il passato e di conseguenza di non poter riprendere la sua relazione con Ida.

Ora che Uomini e Donne è terminato per la classica pausa estiva la dama si è mostrata insieme ad un volto noto del programma. La Platano ha così scatenato i fan con alcune storie social e con diverse affermazioni che, hanno lasciato tutti sorpresi e perplessi.

Ida Platano avvistata insieme ad un volto noto: ecco di chi stiamo parlando

La dama a distanza di alcune settimane è riuscita a mettere tutto il suo passato alle spalle dedicandosi completamente a sé stessa e a tutti i suoi cari. Nonostante l’ennesima delusione ricevuta da Riccardo Guarnieri, Ida ha ritrovato il sorriso insieme ad un volto noto del Trono Over.

All’interno delle sue storie Instagram la Platano ha annunciato di avere un vero e proprio appuntamento misterioso insieme ad una persona importantissima. La dama infatti, ha chiuso il suo salone ed è volata in Germania per qualche giorno per poi mostrarsi insieme alla sua grande amica Gemma Galgani.

È proprio lei il volto noto del Trono Over che ancora una volta ha ridato il sorriso alla sua cara amica dopo la delusione ricevuta da Riccardo. Ida Platano ha così affermato: “Quando capitano le cose belle, capitano tutte insieme. Sono stata via, sono stata in Germania con le mie nipoti, e sono stata bene. Eccomi qua, felice più di prima, perché con me c’è la mia amica. Passeremo dei giorni insieme!”.

Le due carissime amiche hanno così deciso di trascorrere alcuni giorni di relax e divertimento insieme mettendo così da parte le delusioni ricevute nel programma di Uomini e Donne.