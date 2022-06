Come succede ogni anno a giugno, anche quest’estate lo studio di UeD ha chiuso i battenti per delle meritate vacanze. Quella che invece non va in vacanza è la curiosità dei fans circa le vicende personali dei volti più noti del dating show.

È proprio questa continua ricerca di gossip che spinge gli stessi protagonisti del programma a mostrare sempre di più la loro vita privata sui social. Di recente, La dama più chiacchierata del trono over è Ida Platano.

La parrucchiera Bresciana ha dovuto affrontare un anno costellato di delusioni che si è concluso nel peggiore dei modi: il rientro in studio del suo ex Riccardo Guarnieri. Forse è proprio per questo motivo che Ida, è iniziata la pausa del dating show, aveva deciso di chiudersi in un religioso silenzio sparendo anche dai social.

Ma negli ultimi giorni la platano sembra tornata alla carica, mostrandosi piena di energie e dinamismo in compagnia della sua carissima amica Gemma Galgani. Le due dame del trono over condividono una splendida amicizia che portano avanti anche lontano dalle telecamere.

Gemma e Ida sono pronte a passare qualche giorno di relax insieme lo annunciano con una storia. “Felice più di prima. Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica” esordisce Ida, subito seguita da Gemma che spiega: “Eccoci di nuovo insieme”.

“Vi salutiamo tutte e due insieme affettuosamente, un abbraccio enorme. Stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme, baci a tutti”. Ovviamente, questa informazione è arrivata anche sulla pagina social Uominiedonneclassicoeover, dove viene anche chiesto ai fans: “Vi piace la loro amicizia?”.

È proprio risposto a questa domanda che arriva tuonante il parere dell’ opinionista Tina Cipollari, che non si è fatta sfuggire l’occasione per punzecchiare la sua nemica giurata. Queste le parole di Tina: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda visti i risultati”. Un chiaro riferimento alle delusioni amorose che entrambe le dame hanno ricevuto nell’ultimo anno.