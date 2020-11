Dopo diverso tempo, Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne. Il suo rientro, dopo la rottura con Ida Platano, ha stupito tutti. Lei, invece, in un’intervista a Uomini e Donne magazine, ha annunciato l’inizio di una fase di rinascita. Ida vuole voltare pagina, mettendo una pietra sopra al passato. “Sto facendo un percorso di rinascita e mi sono sentita spinta dal bisogno di reinventarmi con un gesto simbolico. Un cambio di look che, anche se piccolo, può mutare la nostra percezione”, ecco cosa ha confessato l’ex dama ai microfoni del magazine.

“Sono una persona che ama le cose semplici ma essenziali e che crede nell’importanza dei valori autentici” ha aggiunto Ida, mettendosi a nudo. Il vero punto di forza di questo nuovo look della donna è senza ombra di dubbio il radioso sorriso che sfoggia. Un’allegria che non è stata scossa nemmeno dal rientro nel dating show del suo ex. Ovviamente, però, i giornalisti del magazine hanno cercato di ottenere dalla Platano un’opinione al riguardo.

Ma la dama, invece, sul al ritorno a UeD di Guarnieri, ha detto: “Preferirei non esprimermi”. Silenzio stampa e nessun commento dalla dama quindi, che forse cerca di evitare altri scontri inutili col cavaliere. Sarà forse Guarnieri a dare qualche informazione in più? Riccardo tornato in studio, ha spiegato a chiare note, quali sono state le problematiche che hanno spinto il cavaliere e la dama a decidere di porre fine alla loro relazione.

Tali dichiarazioni hanno anche impiantato una discussione tra Guarnieri e Gemma Galgani. La dama torinese si è schierata totalmente in difesa della sua cara amica Ida Platano, sollevando così uno scontro epocale.

Oggi il cavaliere si dice pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Dalle ultime indiscrezioni pare si sia riaccesa la scintilla con una sua vecchia conoscenza, Roberta Di Padua. I due sono già usciti in esterna insieme.