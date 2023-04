Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? La provocazione di Riccardo Guarnieri

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Ida Platano e Alessandro Vicinanza starebbero vivendo una crisi sentimentale. A far emergere il dubbio è stato Riccardo Guarnieri il quale si è lasciato andare ad una velenosa provocazione sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore la copia è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta. arenarli protagonista è sono stati alcuni rumors emersi sulla loro vita sentimentale. I due non sono più comparsi insieme sui social e alla luce di questo i fan hanno iniziato a nutrire dei sospetti in merito alla loro storia d’amore.

A far emergere un ulteriore dettaglio è stato Riccardo Guarnieri, ex fidanzato della Platano. Il celebre cavaliere di Uomini e Donne, si è reso protagonista di una velenosa provocazione nei confronti di Alessandro Vicinanza. Nel dettaglio, l’uomo sostiene di essere a conoscenza di alcuni tradimenti del suo rivale nei confronti della sua attuale compagna. La frecciatina è giunta attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. queste sono state le sue parole:

Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo!

Inutile dire che tale provocazione non è passata in osservato ad Alessandro Vicinanza il quale non ha potuto fare a meno di rispondere. Il diretto interessato ha deciso di replicare alla frecciatina del suo rivale attraverso una Instagram Story in cui ha elencato una serie di “comandamenti“.

Attualmente non siamo a conoscenza se tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci sia davvero una crisi sentimentale. Tuttavia una cosa è certa: i fan della coppia non hanno potuto non notare la loro assenza sui social. Infatti, nel corso degli ultimi giorni l’ex dama del programma condotto da Maria De Filippi ha pubblicato contenuti relativi solo alla sua quotidianità e alla sua vita professionale.