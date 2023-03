Ida Platano e Alessandro Vicinanza svelano un retroscena inedito sulla loro relazione

Senza alcuna ombra di dubbio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno rappresentato una delle coppie più amate e popolari di Uomini e Donne. Di recente, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale del format di Maria De Filippi, la coppia ha raccontato come procede la loro storia d’amore. Scopriamo insieme tutte le loro dichiarazioni.

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è nata nello studio di Uomini e Donne. Dopo un periodo di frequentazione, i due hanno deciso di vivere il loro amore al di fuori delle telecamere. Al contrario di quanti molti pensavano, la loro relazione procede a gonfie vele. A far emergere ulteriori dettagli in merito alla loro relazione sono stati loro stessi alla rivista dedicata a Uomini e Donne:

La nostra storia va benissimo, ma io parlo per me. No, scherzo…vedo che anche Ale sta bene. Viene lui più spesso in questo periodo, ma non perché io non possa o voglia spostarmi.