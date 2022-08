Ida Platano, una delle più famose dame del trono Over di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan dopo aver pubblicato una strana storia sui social. La donna ha comunicato di non stare molto bene, mostrandosi in quella che era evidente fosse una sala d’aspetto di un ospedale e dicendo:

“Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene, passerà. Tornerò presto, un abbraccio”. Queste sono le parole pronunciate in un primo momento dalla dama e che, hanno scatenato un vero e proprio caos.

Immediate sono arrivate le reazioni dei follower che preoccupati, hanno chiesto cosa fosse successo e perché si trovasse in ospedale. Nel giro di pochissime ore infatti, la dama si è ritrovata invasa di messaggi decidendo in un secondo momento di rivelare cosa fosse accaduto.

Ida Platano in ospedale preoccupa i fan: ecco cosa è accaduto

A spiegare e far luce su ciò che è accaduto negli ultimi giorni è la stessa dama di Uomini e Donne. Quest’ultima all’interno del proprio profilo social ha affermato: “Vi ringrazio per tutti i messaggi. Non era mia intenzione farvi preoccupare. Adesso sto meglio. È iniziato tutto con delle emicranie fortissime che non avevo mai avuto e, da lì, il mio medico mi ha detto di andare al Pronto Soccorso”.

Tanti i commenti, tanti gli auguri di pronta guarigione a seguito del suo messaggio, ma non sono mancati gli haters, come chi ha scritto: “Sta così male da postare la flebo, ma quanto è finta sta donna”.

A proposito di haters, proprio qualche settimana fa la Platano ha condiviso alcuni screenshot di un utente che l’aveva offesa pesantemente apostrofandola: “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero amm***re”.

Parole che avevano ferito la dama che, di tutta risposta aveva affermato: “Ginetta piffero (questo il nome fake), io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”.