Ida Platano in vacanza in posti di lusso: sul web è polemica

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. Nel corso dell’ultimo periodo, la coppia si è concessa qualche giorno di relax in alcune mete turistiche molto ambite. Alla luce di questo entrambi sono finiti nel mirino delle polemiche in rete. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, i due sono finiti al centro della cronaca rosa e questa volta, a renderli protagonisti di un gossip, sono stati i numerosi viaggi fatti in posti di lusso.

Pertanto, di recente la coppa è rientrata da una lunga vacanza a Formentera, dopo aver trascorso alcuni giorni di relax tra cene in ristoranti e gita in barca. D’altronde, nel corso degli ultimi mesi, la coppia ha visitato Miami, Firenze, Cortina, Parigi, Sardegna e le Baleari. Si tratta di un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai numerosi fan i quali non ci hanno pensato due volte a sommergere la coppia di critiche.

Gli hater hanno accusato Ida Platano di essere una “mantenuta“. Alla luce delle numerose polemiche, l’ex dama del programma condotto da Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di replicare.

Attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo. Queste sono state le sue parole: