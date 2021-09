Ida Platano: la dedica a Gemma Galgani che commuove i fans

Sono da poco iniziate le registrazioni selle nuove puntate di Uomini e Donne: il programma riprenderà la sua messa in onda il 13 di settembre, sempre su Canale 5 con Maria De Filippi alla conduzione. Poche ore fa, la dama Ida Platano ha pubblicato un meraviglioso messaggio dedicato a un altro volto molto noto nel parterre femminile del dating show.

Come ormai in moti già sanno, c’è una profonda amicizia che unisce l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri alla dama Torinese Gemma Galgani. La Platano pubblica uno screenshot di una lunga telefonata con la sua cara amica. Questa chiamata tra le due sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino.

Nella foto la dedica cita così: “La mia migliore amica. Quella che ripara dove gli altri feriscono. Che ti fa ridere come una pazza. Quella che è in grado di farti sentire unica. Tu”. La Galgani, all’interno del programma, non riscuote l’approvazione di molti dei partecipanti. Spesso infatti, la dama si trova al centro studio inondata dalle critiche.

Gli scontri sono sempre all’ordine del giorno, soprattutto con la sua acerrima nemica e opinionista nel programma Tina Cipollari, la quale non condivide nulla delle sue scelte. Ormai è di dominio pubblico l’antipatia che la Cipollari prova nei confronti di Gemma. Non mancano occasioni per ribadire questo astio e far nascere delle controversie tra le due. Anche nel parterre femminile non mancano gli scontri.

Come dimenticare l’attrito nato tra la dama Torinese ed Isabella Ricci, la nuova entrata nel dating show nella scorsa edizione. Ma non tutti la pensano così: tra chi sostiene la Galgani c’è di sicuro Ida Platano, la quale vanta una certa amicizia con la donna. Le due hanno più volte dimostrato di coltivare un rispetto reciproco e un amore profondo. Una stima che le lega non solo all’interno del programma, ma anche nella loro vita privata.