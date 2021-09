Sono da poco state registrate le prime puntate nella nuova stagione di UeD. La trasmissione riprenderà la sua messa in onda il 13 di settembre, l’appuntamento è il consueto. Sempre su Canale 5 alle 14 e 45, firmato dalla condizione di Maria De Filippi. Anche quest’anno le protagoniste indiscusse del parterre femminile del dating show sono le dame Gemma Galgani e Isabella Ricci.

Le due donne sono decisamente diverse, sia nelle loro scelte sia nei loro modi di fare, e si sono date più volte filo da torcere nella scorsa stagione. Infatti il cavaliere Aldo, che corteggiava Gemma, aveva dimostrato un certo interesse anche per Isabella, creando così dei forti dissapori tra le concorrenti.

Le due donne sono entrambe intenzionate a trovare un uomo con cui trascorrere il resto della loro vita, il così detto amore vero. La Ricci, a differenza della Galgani che ormai da anni mantiene attivo il suo profilo social e i le interazioni con i suoi fans, ha da poco aperto una pagina Instagram. Isabella pubblica ogni giorno pezzi di vita privata o luoghi da lei visitati.

Ma non solo, la dama di UeD, nelle ultime ore si lascia andare ad una riflessione: “Vi capita mai di avere una giornata no, in cui mi sentite un po’ giù di morale, senza un motivo particolare? Quello che vi suggerisco io è: fermatevi, uscite, fate una passeggiata e regalatevi qualcosa, anche un fermaglio per capelli. Alla fine voi siete la cosa più preziosa, voi siete il vostro regalo più grande”.

I fans più attenti non posso non notare il momento no che Isabella forse sta attraversando. Il post, infatti, è pubblicato poco dopo la registrazione della prime puntata del programma. Quindi una domanda nasce spontanea: cosa sarà successo che ha intristito la donna? Non ci resta che attendere la messa in onda del programma per capire la dinamica dei fatti.