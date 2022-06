Il trono over di UeD continua a lasciare il pubblico a bocca aperta: dame e Cavalieri stanno dannosi il meglio di sé stessi in questo sprint finale della trasmissione. A far chiacchierare più di tutti senza ombra di dubbio è Ida Platano.

Il suo riavvicinarsi a Riccardo Guarnieri, ex storico, ha riacceso la polemica. Ma gli ultimi risvolti sembrano aver messo definitivamente un punto a questa breve parentesi. I due eventi innamorati infatti, dopo essersi accorti di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra, hanno deciso di darsi una sorta di seconda occasione.

Il cavaliere ha inviato la parrucchiera bresciana a cena, ma le cose purtroppo non sono affatto andate per il meglio. Ida ha dimostrato tutta la sua rabbia e frustrazione in studio, mettendo di fatto la parola fine anche al capitolo del ritorno di fiamma.

Nonostante questi avvenimenti, la vicenda tra Riccardo ed Ida continua ad attirare e far discutere il pubblico. Un altro dettaglio che ha scosso il web: Ida ha deciso di mostrarsi nel salotto di Silvia Toffanin per un’intervista.

Questo ha dato ancora più adito alle critiche, dato che in passato la Platano ha spesso accusato altri personaggi del dating show di approfittare della viabilità ottenuta a UeD. Sono stati molti i commenti degli utenti del web che criticavano la Platano e le sue scelte e senza dubbio alcuni di questi sono finiti sotto gli occhi della dama.

Ida infatti ha recentemente pubblicato su Instagram quella che sembra proprio essere una sfuriata contro le malelingue. In particolare, la dama si sfoga contro tutti coloro che chiacchierano e parlano senza però conoscere la verità.

Uno sfogo che non è di certo passato inosservato agli appassionati di gossip, così come non è passato inosservato il comportamento di Riccardo. Il cavaliere del trono over, infatti, è completamente sparito dai radar: nessuna comunicazione sui social.