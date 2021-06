Il ritorno nello studio di UeD di Ida Platano è stato una delle novità più interessanti della scorsa edizione del dating show. La dama, una volta tornata nel parterre femminile del trono over, ha impiegato del tempo per rientrare nelle dinamiche del programma. Le difficoltà, senza dubbio, sono state molte per Ida, una rottura decisamente pesante da superare quella con Riccardo Guarnieri.

La Platano sembra aver sofferto molto per questa separazione e molti indizi sembrano far pensare che non abbia mai smesso di pensare al suo ex. Ance nel momento del confronto tra Riccardo e Roberta Di Padua, Ida è intervenuta ripetutamente, riversando tutte le sue frustrazioni sul cavaliere. Maria de Filippi era arrivata anche a rimproverare la dama più volte, accusandola di avere sempre un pensiero rivolto verso Riccardo.

In un’episodio in particolare Ida scoppiata a piangere, sempre a causa di Riccardo. L’ex cavaliere, sulla Di Padua aveva commentato: “Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia. La realtà è un’altra”.

E ancora: “La storia tra me e Roberta è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower”. Ida Platano, a tali parole, scoppia in lacrime e Maria le fa notare che ci sono molti cavalieri pronti a corteggiarla. Secondo la conduttrice, il vero motivo per cui la dama non riesca ad andare avanti nel suo percorso all’interno di UeD, è uno soltanto.

Queste le parole di Maria De Filippi: “Sono anni che parli di Riccardo”. Insomma, Ida proprio non riuscire a scrollarsi di dosso l’ombra della sua precedente relazione. Ci auguriamo che la prossima stagione del programma possa essere più fortunata.