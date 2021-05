Le tensioni nel trono over di UeD non accennano a diminuire nonostante il finale di stagione si avvicini. A darsi battaglia sono sempre loro: Gemma Galgani e di Isabella Ricci. Le due dame sono molto diverse tra loro e Gemma, probabilmente invidiosa, cerca sempre di trovare qualche difetto nella rivale. Questo atteggiamento della dama Torinese non è sfuggito né agli opinionisti né alla conduttrice Maria De Filippi che è arrivata addirittura a rimbrottarla.

Anche nell’ultima puntata, il copione si è ripetuto. Isabella si trovava al centro dello studio e stava raccontando come sono andate le sue ultime esterne con Andrea e Luigi. Entrambe le uscite sembrano essere andate a gonfie vele e Isabella viene sommersa di garbati complimenti. Isabella, dopo aver parlato con entrambi i cavalieri, rivela di provare per Luigi solo un affetto amichevole.

È in quel momento che si inserisce nella conversazione la dama Torinese. Gemma lamenta che quando lei aveva deciso di continuare a frequentare Aldo in senso amichevole, gli erano piovute addosso innumerevoli critiche. In sostanza, la dama ritiene che nel programma si stiano facendo due pesi e due misure. Si leva un gran mormorio in studio, mentre nasce tra Isabella e Gemma un’accesa discussione.

La Galgani attacca duramente la dama di UeD, parlandole sopra impedendole di rispondere. La situazione degenera rapidamente, tanto che Maria è costretta ad intervenire. “Gemma, perché continui a pensare a lei ‘Isabella’”. Gemma risponde: “Al momento ci sono loro al centro dello studio, quando ci saranno altri parlerò degli altri”.

Dopo questo breve chiarimento, Gemma Galgani torna all’attacco, accusando Isabella di aver fatto delle insinuazioni contro di lei. Insomma, la Torinese sta cercando tutti i modi per mettere in cattiva luce la Ricci. Ma Maria non ci sta, e cerca di spiegare cosa davvero Isabella intendesse, scontrandosi con la Galgani. Scopriremo presto come andrà a finire questa querelle.