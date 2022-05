Ida Platano piange a Verissimo svelando il grande amore che ancora la lega a Riccardo Guarnieri. Nell’ultimo appuntamento del programma condotto da Silvia Toffanin, è stata ospite la dama di Uomini e Donne che, ha raccontato il suo difficile passato e la sua vita sentimentale.

Un’intervista difficile quella di Ida che provata dall’emozione non è riuscita a contenere le lacrime. Fin da subito Silvia Toffanin ha parlato del grande che la donna ha vissuto con Riccardo e che ora, è nuovamente al centro di accese discussioni a Uomini e Donne.

I due volti del programma di Maria De Filippi dopo un allontanamento di circa due anni sembrano aver tutte le intenzioni di riprovarci. Proprio questa infatti, è la grande speranza che Ida nutre e che, ha condiviso con i telespettatori di Verissimo. La Platano ha svelato il forte sentimento che ancora nutre nei confronti del cavaliere parlando di ‘amore immenso’.

L’intervista svolta al salotto di Verissimo però, è stata registrata prima che la coppia arrivasse nuovamente al punto di rottura. Ida infatti, arriva al punto di definire il suo grande amore per Riccardo ancora più forte e vivo degli scorsi anni.

Ida Platano piange a Verissimo: “Per Riccardo nutro un amore immenso”

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha così spiegato a Silvia Toffanin il suo passato difficile, fatto di grandi scelte e rinunce. Quest’ultima infatti, non ha un buon rapporto con i suoi parenti e vive lontano dalla sua terra natale insieme a suo figlio Samuel.

L’intervista è andata avanti tra una lacrima e l’altra dove, Ida ha ripercorso tutta la su vita fino ad oggi. Prima della furiosa lite avvenuta al centro studio di Uomini e Donne, Ida Platano aveva rilasciato proprio questa lunga ‘chiacchierata’ con Silvia Toffanin esponendo il suo punto di vista in merito a Riccardo Guarnieri.

Per la prima volta la migliore amica di Gemma Galgani ha rivelato i sentimenti che ancora la legano al cavaliere e che, hanno successivamente portato ad una forte discussione. Ida Platano ha rivelato di essere ancora innamorata di lui a tal punto di definire il suo sentimento ‘immenso’.

“Come ho sofferto per lui mai, per me è stato un colpo di fulmine, poi il sentimento è iniziato a crescere, crescere è diventato sempre più grande. Io per lui provo un amore immenso, lui non so cosa provi però so che è tanto orgoglioso, però penso che provi per me qualcosa. Non c’è stato nessun bacio ma spero che ci sarà” termina Ida Platano.